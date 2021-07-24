В Казахстане за сутки выявлено рекордное число заразившихся COVID-19

Казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 6 521 случай заражения коронавирусом - на 402 больше, чем днем ранее, что является максимально высоким показателем в стране с начала пандемии.

Казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 6 521 случай заражения коронавирусом - на 402 больше, чем днем ранее, что является максимально высоким показателем в стране с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, общее число инфицированных достигло 522 638, сообщила в субботу межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

В соотношении с численностью населения (18,9 млн человек) доля инфицированных составляет 2,7%, а показатель заражения за прошедшие 24 часа по отношению к общему числу жителей - 0,03%.

По данным комиссии, всего в Казахстане выздоровели 444 239 человек, а за минувшие 24 часа - 2 802. Днем ранее сообщали о 2 487 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса достигло 5 308, увеличившись за сутки на 64.