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В Казахстане за сутки выявлено рекордное число заразившихся COVID-19

В Казахстане за сутки выявлено рекордное число заразившихся COVID-19 Казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 6 521 случай заражения коронавирусом - на 402 больше, чем днем ранее, что является максимально высоким показателем в стране с начала пандемии.
В регионе
24 июля 2021 г. 08:30
В Казахстане за сутки выявлено рекордное число заразившихся COVID-19

Казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 6 521 случай заражения коронавирусом - на 402 больше, чем днем ранее, что является максимально высоким показателем в стране с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, общее число инфицированных достигло 522 638, сообщила в субботу межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

В соотношении с численностью населения (18,9 млн человек) доля инфицированных составляет 2,7%, а показатель заражения за прошедшие 24 часа по отношению к общему числу жителей - 0,03%.

По данным комиссии, всего в Казахстане выздоровели 444 239 человек, а за минувшие 24 часа - 2 802. Днем ранее сообщали о 2 487 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса достигло 5 308, увеличившись за сутки на 64.

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Версия на английском языке Kazakhstan sees record surge in COVID cases

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