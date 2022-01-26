В Казахстане за коррупцию задержаны вице-министр экологии и глава компании

В Казахстане задержан вице-министр экологии Ахметжан Примкулов и глава "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев.

В Казахстане задержан вице-министр экологии Ахметжан Примкулов и глава "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев.

Как передает Report, об этом сообщил vlast.kz.

"Агентство РК по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева", — говорится в сообщении антикоррупционного ведомства.

Они подозреваются "в совершении коррупционных преступлений".

Ранее сообщалось, что активы "Оператора РОП", созданные за счет средств утилизационного сбора, были переданы в собственность государства. По некоторым данным, первым учредителем компании является младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алия.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить утилизационный сбор в Казахстане.

Размер утилизационного сбора, взимаемого частной компанией, составлял от одной до девяти тысяч долларов. По официальным данным, поступившие средства "Оператор РОП" направляет на создание инфраструктуры, необходимой для сбора, переработки и утилизации отходов.