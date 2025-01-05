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В Казахстане за год пресечена деятельность 19 особо опасных ОПГ

В Казахстане за год пресечена деятельность 19 особо опасных ОПГ В 2024 году Комитетом национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с органами полиции пресечена деятельность 19 особо опасных организованных преступных групп.
В регионе
5 января 2025 г. 10:39
В Казахстане за год пресечена деятельность 19 особо опасных ОПГ

В 2024 году Комитетом национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с органами полиции пресечена деятельность 19 особо опасных организованных преступных групп.

Как предает местное бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе КНБ.

"За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ. Всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, в том числе пособники лидеров иностранного криминалитета. Из них осуждены 40, по остальным еще проводятся досудебные расследования", - проинформировали в комитете.

КНБ продолжает принимать комплексные меры по противодействию угрозам общественной безопасности со стороны транснациональных и региональных преступных групп.

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