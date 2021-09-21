В Казахстане выявили "нигерийский" штамм COVID-19

Циркуляция Eta-штамма коронавируса ("нигерийский" штамм) выявлена в Казахстане.

Циркуляция Eta-штамма коронавируса ("нигерийский" штамм) выявлена в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

По его информации, министерство продолжает работу по выявлению циркуляции в стране различных штаммов коронавируса. В частности, минздрав провел генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших COVID-19 в июле-августе текущего года.

"О появлении Eta-штамма стало известно в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 15 сентября 2021 года Eta-штамм выделен в 77 странах мира, по категории ВОЗ он относится к штаммам, требующим "наблюдения", - сообщил министр.

Он также проинформировал, что клинические признаки нового штамма являются такими же, как у Alpha ("британского") и Beta ("южноафриканского") штаммов - высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое течение болезни.