В Казахстане выявили более 1,6 тысячи новых случаев COVID-19

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 646 случаев коронавируса, общее число заражений достигло 76 799

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 646 случаев коронавируса, общее число заражений достигло 76 799.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила межведомственная комиссия.

Число выздоровевших пациентов превышает 46,7 тысячи. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса.

"Зарегистрированы 1 646 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 868, бессимптомных носителей - 778", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.