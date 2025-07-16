В Казахстане вынесли приговор мужчине, взявшему заложницу в аэропорту Алматы

Турксибский районный суд Казахстана приговорил к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы подсудимого Машрапбека Баратова, ранее устроившего захват заложницы в аэропорту Алматы.

Турксибский районный суд Казахстана приговорил к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы подсудимого Машрапбека Баратова, ранее устроившего захват заложницы в аэропорту Алматы.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Отдельно к сроку добавили неотбытое наказание по другому его делу, с учетом которого Баратов проведет в колонии 11 лет.

Отметим, что 7 марта он захватил в заложницы сотрудницу аэропорта. Он схватил ее за волосы и стал угрожать ножом.

В это время в аэропорту находился 52-летний Муса Абдраим, который предложил себя в заложники вместо девушки. Тот согласился и улучив момент, Абдраим, который ранее занимался кикбоксингом, обезвредил его. У него получилось внезапно выхватить нож у Баратова.