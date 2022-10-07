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В Казахстане вынесены приговоры по делу о шпионаже, госизмене и разглашении госсекретов

В Казахстане вынесены приговоры по делу о шпионаже, госизмене и разглашении госсекретов Вынесен приговор в отношении экс-первого заместителя секретаря Совета безопасности Казахстана Марата Шайхутдинова. Его приговорили к 7 годам заключения с лишением права занимать должности на государственной службе.
В регионе
7 октября 2022 г. 12:22
В Казахстане вынесены приговоры по делу о шпионаже, госизмене и разглашении госсекретов

Вынесен приговор в отношении экс-первого заместителя секретаря Совета безопасности Казахстана Марата Шайхутдинова. Его приговорили к 7 годам заключения с лишением права занимать должности на государственной службе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщили в Комитете нацбезопасности страны.

21 сентября специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны Шайхутдинов признан виновным по части 3 статьи 185 УК Казахстана ("Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов").

Еще два фигуранта уголовного дела - научные сотрудники Центра политических и военно-стратегических исследований в Международном научном комплексе "Астана" получили сроки по 11 лет: Леонид Скаковский - за госизмену, а Олег Ждан - за шпионаж.

Отметим, что Шайхутдинов 28 марта этого года был освобожден от должности первого замсекретаря Совбеза.

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