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В Казахстане введут правовой режим антитеррористической операции из-за саммита ШОС

В Казахстане введут правовой режим антитеррористической операции из-за саммита ШОС В связи с предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других важных мероприятий со 2 июля в Казахстане вводится правовой режим антитеррористической операции.
В регионе
1 июля 2024 г. 16:57
В Казахстане введут правовой режим антитеррористической операции из-за саммита ШОС

В связи с предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других важных мероприятий со 2 июля в Казахстане вводится правовой режим антитеррористической операции.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в заявлении Комитета нацбезопасности (КНБ) страны.

"В период со 2-го по 5-ое июля в Казахстане состоится ряд важных международных мероприятий, в числе которых Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государственный визит председателя Китайской Народной Республики. В этой связи уполномоченными государственными органами, согласно общепринятой мировой практике, принимаются меры по обеспечению максимальной безопасности прибывающих иностранных делегаций, среди которых главы государств и руководители международных организаций", - сказано в заявлении.

Правовой режим устанавливается с 00:01 до 23:59 часов 4 июля на территории объектов проведения саммита ШОС и маршрутах следования охраняемых лиц.

"В случае прибытия охраняемых лиц на территорию Акмолинской, Карагандинской областей и города Алматы правовой режим антитеррористической операции будет установлен на период и в местах их пребывания в указанных регионах.

В зонах проведения антитеррористической операции будут применяться меры по ограничению передвижения физических лиц и автотранспорта в период пребывания охраняемых лиц", - сообщили в КНБ.

Ранее стало известно, что 2-4 июля председатель КНР Си Цзиньпин совершит госвизит в Казахстан, где примет участие в 24-м заседании Совета глав государств ШОС.

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