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Казахстан ввел временный запрет на вывоз сахара

Казахстан ввел временный запрет на вывоз сахара В Казахстане с 14 июня 2024 года вступил в силу временный запрет на вывоз сахара.
В регионе
14 июня 2024 г. 12:10
Казахстан ввел временный запрет на вывоз сахара

В Казахстане с 14 июня 2024 года вступил в силу временный запрет на вывоз сахара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на приказ министерства сельского хозяйства (МСХ) Казахстана.

"Запрет на временный запрет на вывоз сахара из Казахстана продлится до 31 августа 2024 года. Он не распространяется на международный транзит сахара через территорию республики, а также на перемещения данной продукции между странами-членами Евразийского экономического союза", - отмечает ведомство.

Решение об введении временных ограничений было принято с учетом роста внутреннего спроса на сахар в Казахстане в летний период как со стороны населения, так и со стороны индустриальных потребителей.

"Временный запрет введен для обеспечения внутреннего рынка и исключения его реэкспорта", - отмечает Минсельхоз.

По информации ведомства, в целом, в настоящее время имеющихся запасов сахара в стране достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая сахарной свеклы.

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