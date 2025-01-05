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В Казахстане вслед за Китаем сообщили о случаях заражения метапневмовирусом

В Казахстане вслед за Китаем сообщили о случаях заражения метапневмовирусом В Казахстане с начала эпидемического сезона выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом.
В регионе
5 января 2025 г. 14:29
В Казахстане вслед за Китаем сообщили о случаях заражения метапневмовирусом

В Казахстане с начала эпидемического сезона выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики в Telegram-канале.

"C начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8360 образцов. Из них выявлено 1866 (22 процента) положительных проб, в том числе коронавирус - 206 (11,1 процента), парагрипп - 178 (9,5 процента), бокавирус - 113 (6,1 процента) и в последнюю очередь метапневмовирус - 30 (1,6 процента)", - говорится в публикации.

При этом с 1 октября в Казахстане зарегистрировали в общей сложности 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа.

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