В районе старого вокзала Астаны произошел взрыв

Взрыв в грузовом контейнере поезда произошел на станции "Астана", пострадал один человек.

Взрыв в грузовом контейнере поезда произошел на станции "Астана", пострадал один человек.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника департамента на транспорте МВД Казахстана Малик Кайбар на странице в соцсети ведомства.

"Сегодня в 00:25 (01:25 по бакинскому времени) на 12-ом пути сортировочного парка станции "Астана" произошел взрыв контейнера прибывшего поезда. Жертв нет, один человек получил легкое повреждение руки", -

Он добавил, что угрозы для пассажиров и жителей близлежащих районов нет. Возбуждено уголовное дело, создана специальная оперативная группа, которая приступила к выяснению обстоятельств случившегося.

Между тем, по данным пресс-службы "Казахстан темир жолы", предварительно в контейнере находилось электрооборудование (трансформаторы, генераторы). Контейнер принадлежит частной компании.