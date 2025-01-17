В Казахстане возбудили уголовное дело по фактцу гибели срочника

В Казахстане возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего в Жетысуской области.

В Казахстане возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего в Жетысуской области.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, эту информацию подтвердили в Сухопутных войсках Казахстана.

"14 января текущего года в Сарыозекском гарнизоне в ходе полевых учебных занятий по боевой подготовке военнослужащий срочной службы рядовой К. в результате нарушения правил обращения с оружием получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Проводятся следственные мероприятия", - пишет пресс-служба.

На месте происшествия работает специальная комиссия во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками.