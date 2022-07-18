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В Казахстане восемь человек, включая двух детей, погибли в ДТП

В Казахстане восемь человек, включая двух детей, погибли в ДТП Восемь человек, в том числе два ребенка, погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Казахстане.
В регионе
18 июля 2022 г. 08:36
В Казахстане восемь человек, включая двух детей, погибли в ДТП

Восемь человек, в том числе два ребенка, погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Казахстане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание "Мой город".

Авария произошла в ночь на понедельник на объездном шоссе в Уральске. Автомобиль марки Nissan, в котором был только водитель, столкнулся с "Ладой", где ехали пять взрослых и двое детей.

Как отметил заместитель начальника отдела полицейской службы Уральска Константин Недопёкин, иномарка во время обгона выехала на встречную полосу, где столкнулась с "Ладой". Пять человек погибли на месте, водитель "Ниссан" и двое детей 10 и 13 лет были госпитализированы, однако они скончались не приходя в сознание.

На месте продолжают работать сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства аварии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstanda ağır yol qəzasında aralarında uşaqlar da olmaqla 8 nəfər ölüb

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