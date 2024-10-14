В Казахстане военнослужащий совершил суицид

В Карагандинской области Казахстана военнослужащий совершил суицид.

В Карагандинской области Казахстана военнослужащий совершил суицид.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, информацию подтвердили в пресс-службе сухопутных войск.

"14 октября текущего года в одной из воинских частей Приозерского гарнизона военнослужащий срочной службы во время несения караульной службы совершил самострел в область головы из закрепленного оружия. Случай не связан с прохождением воинской службы", - отметили в пресс-службе.

По предварительной информации, он совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

Отмечается, что до окончания службы военнослужащему оставалось две недели.