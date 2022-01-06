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В Казахстане во время беспорядков задержаны 2 298 человек

В Казахстане во время беспорядков задержаны 2 298 человек Число задержанных при беспорядках в Казахстане составило 2 298 человек.
В регионе
6 января 2022 г. 19:25
В Казахстане во время беспорядков задержаны 2 298 человек

Число задержанных при беспорядках в Казахстане составило 2 298 человек.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ со ссылкой на МВД Казахстана.

Режим ЧП был введен во всех регионах страны в среду, 5 января, в связи с беспорядками.

15.52

Полиция задержала в Алматы около 2 тысяч человек.

Об этом передает Report со ссылкой на МВД Казахстана.

"Сотрудники департамента полиции Алма-Аты выдвинулись для зачистки улиц Карасай-батыра и Масанчи. Принимаются меры по задержанию нарушителей", - сказано в сообщении.

По данным СМИ страны, более 85 звонков о нападении на фитнес-клубы, рестораны, магазины и ломбарды поступили в Алматы на горячую линию, созданную комендатурой города.

"На горячую линию Нацпалаты предпринимателей поступили 87 звонков о нападении на фитнес-клубы, магазины одежды, техники, объекты общественного питания, ломбарды", - сообщает телеканал. Ведомство призвало предпринимателей фиксировать на фото и видео ущерб от мародеров.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstandakı iğtişaşlar zamanı saxlanılanların sayı açıqlanıb
Версия на английском языке Almaty police detain about 2,000 people

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