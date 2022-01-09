В Казахстане во время беспорядков задержали почти 6 тыс. человек

Полиция Казахстана задержала более 5 тыс. человек, погибли 16 правоохранителей

Казахстанские правоохранительные органы задержали во время беспорядков почти 6 тыс. человек, среди них много иностранцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам заседания оперативного штаба.

"В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев", - говорится в заявлении.

Во время заседания было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что силовыми структурами будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в стране", - указали в пресс-службе.

06:55

Правоохранительные органы Казахстана задержали свыше 5,1 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба МВД республики.

"По всему Казахстану к этому моменту задержано 5 135 человек", - говорится в сообщении.

И.о. главы МВД Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар 24" отметил, что по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж начато 125 досудебных расследований.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 16 и пострадали свыше 1,3 тыс. сотрудников полиции, Нацгвардии и военнослужащих.