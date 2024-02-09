В Казахстане вновь ввели масочный режим из-за роста числа заболевших COVID-19

В Казахстане ввели масочный режим в связи с ростом числа заболевших COVID-19.

В Казахстане ввели масочный режим в связи с ростом числа заболевших COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Вице-министр здравоохранения, по совместительству главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетов заявил о том, что резко повысилось число заболевших.

"В январе текущего года в сравнении с декабрем 2023 года отмечается рост в 2,5 раза с 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе", - сказала Есмагамбетова.

Наибольшее количество заболевших в городах Алматы 143, и Астана - 74 человек.

СМИ отмечают, что с 8 февраля вышло постановление Есмагамбетовой о ношении масок в медицинских учреждениях. Минздрав рекомендует "использование медицинских или тканевых масок в местах массового скопления населения и во всех видах транспорта".

Также в здании мажилиса Казахстана с 7 февраля введен обязательный масочный режим из-за коронавируса. Ранее у спикера нижней палаты парламента Ерлана Кошанова выявили COVID-19.

По информации пресс-службы мажилиса, болеют и депутаты, и сотрудники аппарата палаты. Совещания переводятся в онлайн-формат или проводятся со строгим соблюдением масочного режима.