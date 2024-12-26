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В Казахстане в воды Каспия спустили траурные венки в память о погибших в авиакатастрофе

В Казахстане в воды Каспия спустили траурные венки в память о погибших в авиакатастрофе В воды Каспия в портах Актау, Курык и Баутино спустили траурные венки в знак памяти и скорби о погибших при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане.
В регионе
26 декабря 2024 г. 21:04
В Казахстане в воды Каспия спустили траурные венки в память о погибших в авиакатастрофе

В воды Каспия в портах Актау, Курык и Баутино спустили траурные венки в знак памяти и скорби о погибших при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Этот жест - дань уважения и скорби всем, кто погиб в этой страшной авиакатастрофе. Это одно из самых трагических событий последних лет, погибли десятки человек, среди них дети. Чувства близких погибших понятны, мы с вами. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами", - отмечали участники акции.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda Xəzərə təyyarə qəzasında həlak olanların xatirəsinə çələnglər buraxılıb

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