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В Казахстане в связи с паводками эвакуировали свыше 10 тыс. человек

В Казахстане в связи с паводками эвакуировали свыше 10 тыс. человек Сотрудники МЧС Казахстана эвакуировали более 10 тыс. человек из населенных пунктов в семи регионах в связи с паводками.
В регионе
30 марта 2024 г. 19:13
В Казахстане в связи с паводками эвакуировали свыше 10 тыс. человек

Сотрудники МЧС Казахстана эвакуировали более 10 тыс. человек из населенных пунктов в семи регионах в связи с паводками.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Улытауской и Абайской областях спасено и эвакуировано 10 587 человек, из них 5 101 детей. В пунктах временного размещения находятся 5 497 человек, из них 1 739 детей в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Абайской областях", - говорится в сообщении.

В аварийно-спасательных работах задействованы свыше 6 тыс. человек, порядка 2 тыс. единиц техники, 12 воздушных судов. Согласно последним данным МЧС Казахстана, из-за масштабных паводков в нескольких районах Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Абайской, Улытауской и Акмолинской областей объявлены режимы ЧС местного масштаба.

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