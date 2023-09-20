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В Казахстане в результате взрыва в школе пострадали шестеро

В Казахстане в результате взрыва в школе пострадали шестеро В одной из школ в городе Таразе Жамбылской области Казахстана произошел взрыв.
В регионе
20 сентября 2023 г. 17:28
В Казахстане в результате взрыва в школе пострадали шестеро

В одной из школ в городе Таразе Жамбылской области Казахстана произошел взрыв.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"По предварительной информации, на третьем этаже здания велись строительные работы. Во время покраски помещения возник пожар при смешивании краски и растворителя. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание", - говорится в сообщении акимата региона.

Из-за взрыва пострадали 6 работников, двое из них находятся в терапевтическом отделении.

Самое тяжелое положение у двух девушек, выпрыгнувших с 12-метровой высоты. Сообщается, что две женщины 2001 и 2002 года рождения, которые находились в помещении, спрыгнули с третьего этажа, защищаясь от огня. Сейчас они с травмами находятся в реанимации.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 292 части 1 Уголовного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности", проводится проверка.

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