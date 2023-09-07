В Казахстане в результате перестрелки один человек погиб, четверо ранены

В результате стрельбы в Илийском районе Алматинской области Казахстана четыре человека были госпитализированы, а один скончался по дороге в больницу.

В результате стрельбы в Илийском районе Алматинской области Казахстана четыре человека были госпитализированы, а один скончался по дороге в больницу.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом в соцсетях написал глава полицейского управления региона Бауржан Аленов.

Полицейские задержали виновных, начато дело по статьям "Убийство" и "Хулиганство".

Он подчеркнул, что ситуация в регионе стабильная и находится под контролем. Сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия, назначены экспертные проверки.