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В Казахстане в результате перестрелки один человек погиб, четверо ранены

В Казахстане в результате перестрелки один человек погиб, четверо ранены В результате стрельбы в Илийском районе Алматинской области Казахстана четыре человека были госпитализированы, а один скончался по дороге в больницу.
В регионе
7 сентября 2023 г. 15:32
В Казахстане в результате перестрелки один человек погиб, четверо ранены

В результате стрельбы в Илийском районе Алматинской области Казахстана четыре человека были госпитализированы, а один скончался по дороге в больницу.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом в соцсетях написал глава полицейского управления региона Бауржан Аленов.

Полицейские задержали виновных, начато дело по статьям "Убийство" и "Хулиганство".

Он подчеркнул, что ситуация в регионе стабильная и находится под контролем. Сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия, назначены экспертные проверки.

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Версия на английском языке One killed, four injured in Kazakhstan shootout

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