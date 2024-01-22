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В Казахстане в результате наезда поезда погибли двое железнодорожников

В Казахстане в результате наезда поезда погибли двое железнодорожников Двое работников железнодорожного транспорта погибли в результате несчастного случая при наезде поезда в Казахстане.
В регионе
22 января 2024 г. 08:55
В Казахстане в результате наезда поезда погибли двое железнодорожников

Двое работников железнодорожного транспорта погибли в результате несчастного случая при наезде поезда в Казахстане.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги".

"21 января в 07:27 (05:27 - бакинское) на перегоне Жидели - Берлик участка Шыганак - Шу произошел несчастный случай с двумя работниками железнодорожного транспорта. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать несчастного случая не удалось", - говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия компании. Начато расследование.

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