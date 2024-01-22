В Казахстане в результате наезда поезда погибли двое железнодорожников

Двое работников железнодорожного транспорта погибли в результате несчастного случая при наезде поезда в Казахстане.
Как передает Report, об этом заявила пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги".
"21 января в 07:27 (05:27 - бакинское) на перегоне Жидели - Берлик участка Шыганак - Шу произошел несчастный случай с двумя работниками железнодорожного транспорта. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать несчастного случая не удалось", - говорится в сообщении.
Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия компании. Начато расследование.