В Казахстане в результате ДТП погибли пять человек

В результате ДТП на трассе Караганда-Астана погибли пять человек.

В результате ДТП на трассе Караганда-Астана погибли пять человек.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.

В Осакаровском районе в 50 км от поселка Осакаровка водитель автомобиля Ford Ranger, двигаясь со стороны Караганды в направлении Астаны, не справился с управлением, совершил наезд на дорожного рабочего и столкнулся со стоящим КамАЗом.

В результате рабочий, водитель автомобиля Ford Ranger и трое пассажиров, находившихся в его салоне, от полученных травм скончались на месте.