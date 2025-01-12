В Казахстане в рамках пилотного проекта создано спецподразделение спасателей и медиков

В рамках модернизации системы спасательных служб Казахстана в городе Макинск Акмолинской области открылось новое специализированное подразделение, объединяющее функции пожарных и медицинского персонала.

В рамках модернизации системы спасательных служб Казахстана в городе Макинск Акмолинской области открылось новое специализированное подразделение, объединяющее функции пожарных и медицинского персонала.

Как передает местное бюро Report , об этом сообщили в пресс-службе казахстанского МЧС.

В ведомстве указали, что этот шаг стал важным элементом пилотного проекта, направленного на улучшение взаимодействия спасательных служб и повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации.

Глава МЧС Казахстана генерал-майор Чингис Аринов посетил обновленную пожарную часть №8 в Макинске и ознакомился с результатами капитального ремонта и модернизации.

Одной из ключевых особенностей нового подразделения является интеграция функций пожарных и медиков, что значительно повышает оперативность и эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации. В рамках модернизации весь личный состав был обеспечен новейшим обмундированием и специальной техникой.

Отмечается, что новое подразделение обеспечит безопасность в нескольких близлежащих населенных пунктах, в которых проживает более 30 тысяч человек. Спасатели также будут выезжать на участки автодорог и ликвидировать последствия аварий.