В Казахстане в коррупции изобличили почти 100 руководящих лиц

Антикоррупционная служба Казахстана зарегистрировала около 1 000 преступлений с начала года, из 700 изобличенных лиц 98 занимали руководящие должности.

Антикоррупционная служба Казахстана зарегистрировала около 1 000 преступлений с начала года, из 700 изобличенных лиц 98 занимали руководящие должности.

Как передает Report со ссылкой на Акорда, об этом президенту Касым-Жомарт Токаеву доложил глава ведомства Асхат Жумагали.

По его словам, внешний анализ коррупционных рисков позволил вскрыть системные нарушения в распределении земель и планировании градостроительного развития Алматы.

Рассказывая о проекте "Бизнеске жол" (Дорогу бизнесу) по устранению административных барьеров, мешающих развитию предпринимательства, Жумагали подчеркнул, что с момента его запуска оказана помощь 21 тыс. субъектов бизнеса, решено более 400 проблемных кейсов. Только за первое полугодие антикоррупционеры промониторили и провели анализ по 130 объектам, внесли более 1000 рекомендаций и предложений.

В этом году ️по итогам завершенных досудебных расследований возмещено 232,6 млрд тенге, а за полтора прошедших года государству вернули средств и имущества примерно на 860 млрд тенге.

"Президент поручил продолжить системную работу по противодействию коррупции, особенно в социально значимых сферах, а также указал на исключительную важность превентивных мер", - отметили в Акорде.