В Казахстане в ходе беспорядков задержаны около 8 тыс. человек

В Казахстане число задержанных в результате массовых беспорядков возросло почти до 8 тыс. человек.

В Казахстане число задержанных в результате массовых беспорядков возросло почти до 8 тыс. человек.

Об этом передает Report со ссылкой на ситуационный центр МВД.

"Во всей стране задержаны 7 939 лиц", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

В частности, по данным МВД, правоохранительные органы совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алма-Ате на двух рынках задержали 207 человек.

"Изъято 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия", - отмечается в сводке.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ.