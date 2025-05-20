В Казахстане в ДТП с микроавтобусом погибли шесть иностранных граждан

В Костанайской области Казахстана утром 20 мая в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли шесть иностранных граждан.

В Костанайской области Казахстана утром 20 мая в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли шесть иностранных граждан.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, авария произошла на трассе Алматы - Екатеринбург, в двух километрах от пограничного поста "Кайрак",

По данным департамента полиции региона, в микроавтобусе находились 10 пассажиров. В результате столкновения шесть иностранных граждан погибли на месте, еще пятеро с различными травмами были доставлены в Карабалыкскую районную больницу.

Полиция начала досудебное расследование. На месте происшествия работают следственно-оперативные службы, проводятся все необходимые мероприятия.