В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

Автобус перевернулся на трассе в Казахстане, 11 человек погибли и 29 пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МВД Казахстана.

"Двадцатого апреля около 5 часов утра в Кордайском районе Жамбылской области на 181 километре автодороги Алматы-Ташкент произошло столкновение машины марки Toyota Camry с припаркованным вдоль дороги грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, опрокинулся", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МВД, "в результате ДТП на месте погибло 8 человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще 3 человека".