В Казахстане получили госнаграды 19 человек, участвовавшие в спасении пассажиров AZAL

Группа казахстанских сотрудников МЧС, медиков, полицейских, работников Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта города Актау получили государственные награды за участие в спасении пассажиров самолета азербайджанской ав

Группа казахстанских сотрудников МЧС, медиков, полицейских, работников Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта города Актау получили государственные награды за участие в спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в администрации Мангистауской области Казахстана.

Так, глава региона Нурдаулет Килыбай в соответствии с указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вручил госнаграды - ордена и медали - группе из 19 человек, еще 51 человек получил благодарственные письма от главы государства.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.