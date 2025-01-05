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В Казахстане получили госнаграды 19 человек, участвовавшие в спасении пассажиров AZAL

В Казахстане получили госнаграды 19 человек, участвовавшие в спасении пассажиров AZAL Группа казахстанских сотрудников МЧС, медиков, полицейских, работников Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта города Актау получили государственные награды за участие в спасении пассажиров самолета азербайджанской ав
В регионе
5 января 2025 г. 17:43
В Казахстане получили госнаграды 19 человек, участвовавшие в спасении пассажиров AZAL

Группа казахстанских сотрудников МЧС, медиков, полицейских, работников Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта города Актау получили государственные награды за участие в спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в администрации Мангистауской области Казахстана.

Так, глава региона Нурдаулет Килыбай в соответствии с указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вручил госнаграды - ордена и медали - группе из 19 человек, еще 51 человек получил благодарственные письма от главы государства.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda AZAL-ın sərnişinlərini xilas edənlər dövlət mükafatlarına layiq görülüblər

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