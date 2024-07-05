В Казахстане три человека погибли на территории воинской части

В Казахстане три человека погибли в городе Арысе на территории воинской части.

В Казахстане три человека погибли в городе Арысе на территории воинской части.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны Казахстана.

Сообщается, что двое гражданских и один контрактник отравились газом при очистке системы канализации. Трагедия произошла, когда они пытались спасти рабочего, который по неосторожности упал в колодец. Прибывшие к нему на помощь двое рабочих и двое военнослужащих также не смогли выбраться на поверхность.

Еще один рабочий и контрактник находятся в больнице, состояние стабильно тяжелое.