​В Казахстане третьи сутки тушат пожар в охраняемой природной зоне

Третьи сутки пожарные тушат возгорание в охраняемой природной зоне на востоке Казахстана, огнем охвачено 2,5 тысячи гектаров территории.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

"Тушение пожара ведется в круглосуточном режиме. Наибольшая эффективность приходится в вечерние и утренние часы, когда температура воздуха спадает и скорость развития огня уменьшается. Площадь пожара составляет ориентировочно 2500 гектаров. Действующей кромки нет. Производится тушение отдельных очагов внутри сгоревшего лесостепного массива. Также проведен утренний облет территории", - сообщил Нурахметов.

По его словам, в ликвидации пожара задействовано более 400 сотрудников и свыше 100 единиц техники. "Вертолетами Ми-26Т АО "Казавиаспаса" КЧС МВД и Ми-8 Казавиалесохраны с водосливными устройствами производятся сбросы воды на очаги горения", - сказал представитель комитета по ЧС.