В Казахстане транспортными потоками будут управлять с помощью ИИ

В Казахстане начата разработка цифровой платформы "Е-жолдары", призванной обеспечить мониторинг состояния республиканских, местных и городских автомобильных дорог.

В Казахстане начата разработка цифровой платформы "Е-жолдары", призванной обеспечить мониторинг состояния республиканских, местных и городских автомобильных дорог.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил премьер-министр РК Олжас Бектенов, поручив министерствам транспорта и цифрового развития обеспечить до конца текущего года пилотный запуск данной платформы.

Премьер-министр отметил, что в управление транспортными потоками необходимо внедрять современные IT-технологии и искусственный интеллект, подчеркнув, что цифровые решения можно масштабировать по всей стране.

"Отечественные IT-компании способны активно содействовать развитию автодорожной отрасли, улучшить качество предоставляемых услуг, упростить процедуры, а главное, эффективно управлять логистикой. Поэтому министерствам транспорта и цифровизации поручено в двухмесячный срок провести ревизию всех имеющихся на рынке цифровых услуг и обеспечить их активное внедрение", - сказал премьер- министр.

Он также затронул тему участившихся случаев массовых дорожно-транспортных происшествий. Премьер - министр напомнил, что в начале января на трассе "Астана-Щучинск" произошло резонансное ДТП, где столкнулось около ста машин. Аналогичное происшествие зафиксировано на дороге "Астана-Караганда".

"Это показывает, что существующие методы предупреждения ухудшения погодных условий и происшествий недостаточно эффективны. Следует использовать передовой опыт по снижению максимальной скорости в зимний период и плохую погоду", - подчеркнул Бектенов.