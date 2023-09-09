В Казахстане стартовали военные учения сил ПВО стран СНГ

В Карагандинской области Казахстана начались учения "Боевое содружество-2023" с объединенными силами противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ.

В Карагандинской области Казахстана начались учения "Боевое содружество-2023" с объединенными силами противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Минобороны республики.

В учениях уже задействованы силы ПВО, а также боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов.

К учениям присоединился воинский контингент Кыргызстана. Расчеты ПВО выполняют стрельбу из ракетного комплекса "Печора2БМ". Он был разработан для отражения атак малой и средней дальности, а также БПЛА.

Сообщается, что основной период тренировок пройдет 14-15 сентября. За ним будут следить представители Министерств обороны и войск России, Армении, Узбекистана.