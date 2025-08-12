В Казахстане создают цифровой штаб для ускоренного внедрения ИИ в экономике

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал распоряжение о создании группы по цифровой трансформации (цифровой штаб).

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу правительства, на группу будет возложена обязанность ускоренного развития и внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в экономику Казахстана.

В частности, речь идет о внедрении национального мессенджера Aitu.

Как отметили в пресс-службе, в сфере госуслуг ведется работа по закреплению Aitu в качестве национального мессенджера. "Государственные органы будут переведены на Aitu, при этом ключевые участники экосистемы интегрируются в единую цифровую среду. Такой подход позволит сформировать современную, безопасную и удобную цифровую среду, в которой государственные сервисы будут доступны каждому гражданину в один клик", - отмечается в сообщении.

Кроме того, предусмотрена системная работа по повышению архитектурной дисциплины IT-ландшафта страны, а также комплекс мер в области защиты данных и кибербезопасности.

"Необходимо решить вопросы разрозненности данных, отсутствия четкого регламента по распределению мощностей суперкомпьютера, кибербезопасности, полного перехода на платформу QazTech. Все эти задачи имеют стратегическое значение для цифровой трансформации страны и должны быть исполнены до декабря текущего года с видимым экономическим эффектом", — отметил Бектенов, слова которого цитирует пресс-служба.