В Казахстане создали комиссию по возврату незаконно вывезенных из страны средств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии, которая займется возвратом незаконно выведенных из республики активов.
"Указом президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что президент намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии.