В Казахстане создали комиссию по возврату незаконно вывезенных из страны средств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии, которая займется возвратом незаконно выведенных из республики активов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии, которая займется возвратом незаконно выведенных из республики активов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировала в воскресенье пресс-служба главы государства.

"Указом президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что президент намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии.