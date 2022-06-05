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В Казахстане создали комиссию по возврату незаконно вывезенных из страны средств

В Казахстане создали комиссию по возврату незаконно вывезенных из страны средств Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии, которая займется возвратом незаконно выведенных из республики активов.
В регионе
5 июня 2022 г. 13:51
В Казахстане создали комиссию по возврату незаконно вывезенных из страны средств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии, которая займется возвратом незаконно выведенных из республики активов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировала в воскресенье пресс-служба главы государства.

"Указом президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что президент намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda xaricə qanunsuz çıxarılan pulların qaytarılması üçün komissiya yaradılıb

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