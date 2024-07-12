В Казахстане создадут госкомпанию по реагированию на разливы нефти на Каспии

В Казахстане создадут государственную компанию по предотвращению разливов нефти в Каспийском море.

В Казахстане создадут государственную компанию по предотвращению разливов нефти в Каспийском море.

Как сообщает Report, проект соответствующего постановления правительства РК опубликован на правительственном портале "Открытые НПА".

В частности, согласно документу, АО "Теңіз жасағы" со 100% участием государства в уставном капитале планируется создать в Мангистауской области Казахстана.

В обязанности предприятия, в частности, входит создание объектов инфраструктуры для поддержки морских нефтяных операций, проводимых в секторе Каспийского моря; работы по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них в море и на береговой линии; участие в проектах по производству и сервисному обслуживанию нефтегазового оборудования и пр.

Уставный капитал компании будет сформирован за счет передачи имущества МЧС Казахстана.