В Казахстане совершил экстренную посадку самолет Ан-2

Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в степи Кызылординской области на юге Казахстана, спасатели обнаружили его спустя восемь часов.

Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в степи Кызылординской области на юге Казахстана, спасатели обнаружили его спустя восемь часов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает в понедельник пресс-служба МЧС республики в Telegram-канале.

"В дежурную часть МЧС поступило сообщение: в Кызылординской области самолет Ан-2, направлявшийся в сторону "Тан-Кумколь", совершил вынужденную посадку. На борту находились 3 человека. Связь с экипажем отсутствовала, их местонахождение было неизвестно. После 8 часов напряженных поисков, глубокой ночью, пропавшие были найдены в степи", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что к поисковой операции подключили вертолет "Казавиаспаса" МЧС Казахстана. Найденный экипаж эвакуировали в ближайший поселок Теренозек, медицинская помощь им не потребовалась.