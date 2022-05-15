В Казахстане сошел грязевой поток

Грязевой поток сошел в воскресенье в городе Текели в Алма-Атинской области Казахстана, без вести пропал пятилетний ребенок.

Грязевой поток сошел в воскресенье в городе Текели в Алма-Атинской области Казахстана, без вести пропал пятилетний ребенок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"15 мая в 12:00 (10:00, бакинское время) поступило сообщение о том, что по улице Кунаева в районе домов 350 и 348 в результате переувлажнения почвы произошел сход грязевой массы на жилые дома. Со слов владельцев дома пропала без вести пятилетняя дочь. Местными исполнительными органами создан штаб по ликвидации последствий схода", - рассказали власти.

На месте происшествия работают спасатели. Жителей пострадавших домов эвакуировали в безопасное место.