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Казахстан показал рекордный рост ВВП за 12 лет

Казахстан показал рекордный рост ВВП за 12 лет По итогам первого полугодия рост экономики Казахстана достиг показателя в 6,2%, ускорившись на 0,2 процентных пункта по сравнению с первыми пятью месяцами.
В регионе
15 июля 2025 г. 09:11
Казахстан показал рекордный рост ВВП за 12 лет

Рост экономики Казахстана по итогам первого полугодия составил 6,2%, ускорившись на 0,2 процентных пункта по сравнению с первыми пятью месяцами.

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на министра национальной экономики страны Серика Жумангарина.

"По итогам шести месяцев 2025 года рост экономики Казахстана достиг показателя в 6,2%,. Это выше темпов за аналогичный период прошлого года и самый высокий показатель роста ВВП за последние 12 лет", - сказал Жумангарин на заседании правительства.

Рост в реальном секторе составил 8%, производство услуг выросло на 5,2%.

"Основные драйверы – транспорт и строительство. Оживилась торговля и продолжается рост горнодобывающей промышленности, сектора обработки – на 5,5%, сельского хозяйства – на 3,7%",- отметил Жумангарин.

По его словам, в этом году услуги транспорта и торговли выросли во многом благодаря увеличению объемов перевозки зерна. Экспорт зерна нового урожая вырос на 35,2% и достиг 11,8 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, в том числе экспорт зерна 9 млн тонн – это максимум за последние 13 лет.

"Основными направлениями экспорта стали Узбекистан, Таджикистан, Иран, Азербайджан", - отметил министр.

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