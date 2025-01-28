В Казахстане самолет столкнулся с птицами, но благополучно долетел до места назначения

В аэропорту Уральска самолет столкнулся со стаей птиц, но взлетел и продолжил движение по маршруту в Астану.

В аэропорту Уральска самолет столкнулся со стаей птиц, но взлетел и продолжил движение по маршруту в Астану.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Air Astana.

"26 января 2025 года во время вылета рейса авиакомпании FlyArystan FS 7366 по маршруту Уральск-Астана произошло столкновение со стаей птиц в аэропорту г. Уральска. В связи с отсутствием отклонений в работе систем и двигателей самолета экипаж продолжил полет и произвел посадку в аэропорту г. Астаны в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в пункте назначения нашли множественные повреждения самолета, а также останки птиц, в том числе внутри двигателя.

"Эти образцы будут направлены на ДНК-тестирование для определения видовой принадлежности птиц с целью предотвращения подобных происшествий в аэропорту Уральска", - сообщили в пресс-службе.

Также отметили, что уровень таких инцидентов в стране, по данным IATA, значительно превышает мировой показатель.