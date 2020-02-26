В Казахстане самолет совершил аварийную посадку, пострадал пилот

Казахстанский самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на востоке страны в полутора километрах от аэропорта вылета, никто из пятерых человек на борту не погиб, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Орлан 2000" выполняло полет по санитарному заданию (по маршруту) Усть-Каменогорск - Аксуат. В 12:50 (10:50 по Баку) экипаж доложил о нештатной ситуации с двигателем. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в районе 1,5 километра от аэропорта Усть-Каменогорск, на борту находилось пять человек - трое членов экипажа и двое служебных пассажиров. Жертв нет", - сообщили в АО "Авиационная администрация Казахстана".

Отмечается, что управление по расследованию авиационных происшествий министерства индустрии и инфраструктурного развития начало расследование происшествия.

В свою очередь МВД Казахстана сообщило, что аварийной посадке пострадал пилот