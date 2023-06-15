В Казахстане с начала 2023 года задержали более 30 человек по подозрению в терроризме

В Казахстане с начала 2023 года задержали более 30 человек по подозрению в терроризме

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана с начала текущего года задержали 32 человека, которых подозревают в совершении преступлений террористического характера.

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