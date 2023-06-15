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В Казахстане с начала 2023 года задержали более 30 человек по подозрению в терроризме

В Казахстане с начала 2023 года задержали более 30 человек по подозрению в терроризме Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана с начала текущего года задержали 32 человека, которых подозревают в совершении преступлений террористического характера.
В регионе
15 июня 2023 г. 09:58
В Казахстане с начала 2023 года задержали более 30 человек по подозрению в терроризме

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана с начала текущего года задержали 32 человека, которых подозревают в совершении преступлений террористического характера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба КНБ республики.

"С начала 2023 года подразделениями антитеррора КНБ по подозрению в совершении преступлений террористического характера задержан 31 житель нашей республики и иностранец. Судебными органами за этот же период к различным срокам лишения свободы по таким фактам осуждены еще 10 человек", - говорится в сообщении.

Отмечено, что вступил в законную силу приговор суда города Атырау о признании жителя Атырауской области виновным по факту пропаганды терроризма с наказанием в виде лишения свободы на пять лет. "Следствием доказано, что он активно распространял среди верующих радикальную религиозную идеологию и призывал к насильственным действиям в отношении гражданских лиц", - пояснили в пресс-службе.

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