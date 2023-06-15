В Казахстане с начала 2023 года задержали более 30 человек по подозрению в терроризме

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана с начала текущего года задержали 32 человека, которых подозревают в совершении преступлений террористического характера.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба КНБ республики.
"С начала 2023 года подразделениями антитеррора КНБ по подозрению в совершении преступлений террористического характера задержан 31 житель нашей республики и иностранец. Судебными органами за этот же период к различным срокам лишения свободы по таким фактам осуждены еще 10 человек", - говорится в сообщении.
Отмечено, что вступил в законную силу приговор суда города Атырау о признании жителя Атырауской области виновным по факту пропаганды терроризма с наказанием в виде лишения свободы на пять лет. "Следствием доказано, что он активно распространял среди верующих радикальную религиозную идеологию и призывал к насильственным действиям в отношении гражданских лиц", - пояснили в пресс-службе.