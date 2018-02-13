В Казахстане с 2021 года планируют выдавать паспорта на латинице

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Начать выдачу паспортов и удостоверений личности на латинице планируют в Казахстане с 2021 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-министр культуры и спорта республики Ерлан Кожагапанов.

По его словам, на 2024-2025 годы также запланирован "перевод делопроизводства местных исполнительных органов, государственных СМИ и государственных печатных изданий на латинскую графику поэтапно".

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. В целях обеспечения перевода он постановил утвердить алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.