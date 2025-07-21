В Казахстане ряд должностных лиц получил строгие выговоры после проверки курортных зон

Ряд должностных лиц в Казазстане привлекли к ответственности за системные нарушения, касающиеся состояния туристской инфраструктуры, недостаточного уровня сервиса и отсутствия необходимых мер безопасности.

Ряд должностных лиц в Казазстане привлекли к ответственности за системные нарушения, касающиеся состояния туристской инфраструктуры, недостаточного уровня сервиса и отсутствия необходимых мер безопасности.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс- службу правительства, такое решение было принято по итогам проверки курортных зон по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Строгий выговор получил вице-министру туризма и спорта, а также заместители акимов Алматинской, Карагандинской, Абайской областей и области Жетісу, ответственные за развитие туризма на местах.

"Выговоры объявлен акимам (мэрам) городов Конаев и Балхаш, Алакольского района и района Мақаншы, а также акимам сельских округов. Меры взыскания применены к руководителям областных управлений, отвечающих за предпринимательство, туризм, охрану окружающей среды, архитектуру и торговлю", - говорится в сообщении пресс- службы правительства.

Помимо этого, привлечены к ответственности руководители территориальных подразделений министерств экологии и природных ресурсов, здравоохранения, финансов, водных ресурсов и ирригации, торговли и интеграции, транспорта.

Проверка популярных среди казахстанцев курортных мест охватила Алматинскую и Карагандинскую области, области Жетісу и Абай. Она была проведена по поручению президента после трагической гибели молодой девушки на озере Алаколь. Девушка утонула на глазах многих, поскольку в прибрежной зоне не было ни спасательной станций, ни пункта по оказанию медицинской помощи, ни технических средств, чтобы добраться до утопающего.