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В Казахстане разыскивают почти 11 тыс. человек

В Казахстане разыскивают почти 11 тыс. человек Правоохранительные органы Казахстана на текущий момент разыскивают 10,7 тыс. человек, из которых 2,1 тыс. считаются пропавшими без вести.
В регионе
12 сентября 2023 г. 08:44
В Казахстане разыскивают почти 11 тыс. человек

Правоохранительные органы Казахстана на текущий момент разыскивают 10,7 тыс. человек, из которых 2,1 тыс. считаются пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"По данным комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры, в настоящее время в розыске находятся 10 748 лиц, из них без вести пропали 2 176", - говорится в заявлении.

Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в Алма-Ате (287), Карагандинской области (221), Павлодарской области (170) и Алма-Атинской области (167). "Чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах. Ушли из дома и не вернулись 1 634 лица, пропали с автотранспортом 74, ушли с работы 36", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в республике разыскивают 2 372 лица, скрывшихся от следствия и суда. При этом 89% из них составляют мужчины в возрасте от 31 года до 40 лет. Наибольшее их число разыскивается за мошенничество (510), кражи (318) и убийства (146).

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