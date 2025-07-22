В Казахстане разоблачена ОПГ, переправлявшая нефтепродукты в Узбекистан

В Казахстане разоблачена ОПГ, переправлявшая нефтепродукты в Узбекистан

Международная преступная группа проложила подземный туннель для контрабанды нефтепродуктов между Казахстаном и Узбекистаном.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в результате совместной операции силовых структур Казахстана и Узбекистана, преступная деятельность была пресечена.

"На приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном группа лиц проложила подземный туннель длиной 450 м. Незаконная деятельность осуществлялась в течение двух месяцев. За этот период преступная группа наладила устойчивую контрабандную схему, включающую финансирование из-за рубежа, логистику и вывоз горюче-смазочных материалов",- говорится в сообщении ведомства.

В ходе операции установлены все участники преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. В качестве подозреваемых признаны пять граждан Казахстана.

В настоящее время расследование окончено, дело направлено в суд.