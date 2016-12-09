В Казахстане ратифицировали соглашение о создании банка низкообогащенного урана

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Депутаты сената парламента Казахстана ратифицировали соглашение о создании банка низкообогащенного урана в Казахстане.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", соглашение оговаривает привилегии и иммунитеты, предоставляемые в пределах Казахстана должностным лицам МАГАТЭ.

В настоящее время идет работа по подготовке системы обеспечения безопасности к размещению ядерного материала МАГАТЭ.

Напомним, правительство Казахстана и МАГАТЭ в августе 2015 года подписали соглашение о создании банка НОУ на территории республики.