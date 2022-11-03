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В Казахстане работа 8 шахт приостановлена на сутки

В Казахстане работа 8 шахт приостановлена на сутки Работа 8 шахт "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области (Казахстан) приостановлена на сутки. Уже завтра семь из них возобновят свою работу.
В регионе
3 ноября 2022 г. 17:10
В Казахстане работа 8 шахт приостановлена на сутки

Работа 8 шахт "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области (Казахстан) приостановлена на сутки. Уже завтра семь из них возобновят свою работу.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом стало известно в ходе пресс-конференции с участием главы МЧС Казахстана Юрия Ильина и акима Карагандинской области Жениса Касымбека.

В настоящее время проводится ликвидация последствий взрыва на шахте в Шахтинске, где минувшей ночью произошел выброс газа, в результате чего погибли пять человек.

На месте работают две комиссии: государственная от Минтруда, вторая - правительственная, которую возглавил министр по чрезвычайным ситуациям.

По словам Ильина, возгорание на месте ЧП ликвидировано, сейчас производится проветривание. Комиссия ночью приступит к исследованию места аварии.

"На данный момент можем констатировать, что произошел выброс с последующим хлопком метана. Причину выброса будет выяснять комиссия", - отметил он.

Площадь пожара также определит комиссия, в настоящее время видимых очагов нет.

Аким Карагандинской области сообщил, что семьям погибших шахтеров будет оказана материальная помощь.

На месте взрыва поисково-спасательные работы продолжаются. На момент происшествия в шахте находилось 106 сотрудников, на поверхность поднялся 101 человек. 5 человек погибли, их тела переданы на судебно-медицинскую экспертизу.

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