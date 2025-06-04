В Казахстане пять детей погибли в результате пожара в частном доме

Пять детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Западно-Казахстанской области.

Пять детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Западно-Казахстанской области.

Как передает Report, об этом сообщили казахстанские СМИ со ссылой на местную полицию.

Пожар произошел сегодня днем в селе Жымпиты Сырымского района.

"Огнеборцы прибыли на место происшествия через 5 минут после поступления вызова. По прибытии в доме горели личные вещи и мебель открытым пламенем на площади 30 кв.м. Спасатели обнаружили пятерых детей в бессознательном состоянии. К сожалению, дети скончались в больнице", - сообщили в полиции.

Предварительной причиной гибели является отравление угарным газом.