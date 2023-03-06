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В Казахстане провели спецоперацию по борьбе с оргпреступностью, задержаны десятки человек

В Казахстане провели спецоперацию по борьбе с оргпреступностью, задержаны десятки человек Сотрудники правоохранительных органов Казахстана пресекли деятельность преступной группировки в Карагандинской области, задержаны 40 человек.
В регионе
6 марта 2023 г. 07:04
В Казахстане провели спецоперацию по борьбе с оргпреступностью, задержаны десятки человек

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана пресекли деятельность преступной группировки в Карагандинской области, задержаны 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

Согласно информации, 5 марта департамент по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с пятым департаментом Комитета национальной безопасности провел специальную операцию "по пресечению криминальной деятельности преступной группы".

По сведениям ведомства, члены преступного сообщества неоднократно устраивали разборки с применением огнестрельного оружия, нарушая общественный порядок.

"Численность группировки, по оперативным данным, составляет около 50 активных участников, в том числе бывших сотрудников правоохранительных органов и работников охранных организаций. Между лидером и членами группы имелась четкая иерархия с распределением ролей каждого. Соблюдались меры конспирации. В результате проведенного комплекса специальных и оперативно-разыскных мероприятий вскрыта многоуровневая система хищений товарно-материальных ценностей на крупных промышленных объектах указанного региона, в том числе АO "Арселлор Миттал Темиртау", - уточнили в МВД.

Кроме того, правоохранители установили причастность членов группировки к нескольким нераскрытым тяжким и особо тяжким преступлениям (вымогательство, причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на убийство).

"В ходе спецоперации проведено более 100 обысков, изъято 9 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, гранатомет, тротил, гранаты, документация и поддельные печати, религиозная литература, крупная сумма денежных средств, движимое и недвижимое имущество, а также специальные технические средства для прослушивания удаленным доступом. В органы полиции доставлено 40 фигурантов", - отметили в МВД.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.

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